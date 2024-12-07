Париж, 7 декабря, 2024, 23:29 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский раскрыл темы, которые обсуждались на встрече с лидером Франции Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить этот конфликт как можно скорее и справедливо. Договорились работать дальше. Мир благодаря силе возможен!» — уточнил Зеленский в Telegram-канале.

Он добавил, что Трамп настроен решительно, и поблагодарил его за это.

Также Зеленский выразил благодарность Макрону за организацию трёхсторонней встречи в Париже.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря в Елисейском дворце прошла встреча Эммануэля Макрона, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Беседа длилась менее получаса. По окончании беседы Макрон, Трамп и Зеленский обменялись рукопожатиями. Никаких итоговых заявлений после встречи сделано не было.

Вечером 7 декабря в Париже торжественно открыли собор Нотр-Дам-де-Пари, который серьёзно пострадал в результате пожара в апреле 2019 года и был восстановлен. Для участия в церемонии во Францию прибыли почти 40 иностранных лидеров, в том числе Дональд Трамп.