Москва, 7 декабря, 2024, 23:24 — ИА Регнум. Участники предстоящих 9 декабря Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) и 17-го пленарного заседания ассамблеи уже прибывают в Москву. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Госдумы.

Пресс-служба Госдумы

В числе первых прибывших — делегация парламента Таджикистана под руководством председателя палаты представителей Высшего собрания республики, председателя Совета высшего собрания Махмадтоира Зоира Зокирзоды.

Делегацию встретила зампредседателя Госдумы Виктория Абрамченко, которая курирует вопросы сотрудничества нижней палаты парламента с ПА ОДКБ.

В ходе мероприятий парламентарии обсудят вопросы гармонизации законодательства государств — членов ОДКБ в сфере информационных технологий. Также они рассмотрят меры по борьбе с вызовами и угрозами безопасности в зоне ответственности ОДКБ.

Кроме того, на обсуждение выставят проект обращения ПА ОДКБ к парламентам стран мира в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ, который прошёл 23 ноября в Минске. Он объяснил это тем, что организация якобы отказывается зафиксировать свою зону ответственности в Армении. При этом премьер подчеркнул, что Армения не планирует выходить из ОДКБ.

Делегация Армении не участвовала в заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Москве 5 декабря 2023 года.