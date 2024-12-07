Дамаск, 7 декабря, 2024, 23:10 — ИА Регнум. Сирийские войска укрепляют свои позиции в пригороде Дамаска на фоне попыток террористов дестабилизировать ситуацию. Об этом 7 декабря сообщило минобороны арабской республики.

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«Подразделения наших вооружённых сил укрепили свои позиции на всех направлениях пригорода Дамаска и южного округа, чтобы не допустить никаких происшествий в результате беспорядков, которые пытаются спровоцировать террористы», — уточнили в главном армейском командовании Сирии.

Отмечается, что сирийская армия продолжает выполнять операции против боевиков в Хомсе, Алеппо и Хаме. Уничтожены сотни террористов, десятки транспортных средств, множество штабов, складов вооружений и боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря в столице Катара, Дохе, прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова, министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Они призвали к немедленному завершению военных действий и к началу диалога между правительством и законными оппозиционными силами.

ВС России продолжают оказывать военную помощь сирийской армии и стараются сделать всё возможное для противодействия террористам в республике, заявил Сергей Лавров. Поддержка оказывается с помощью российских ВКС, которые базируются в Хмеймиме. Использовать террористов в геополитических целях каких-либо стран недопустимо, подчеркнул Лавров.

Отряды боевиков в Сирии начали наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо 27 ноября. Террористы смогли захватить 13 населённых пунктов. Сирийская армия 29 ноября начала контрнаступление на боевиков в Алеппо и Идлибе. Власти ряда стран, в том числе США и Китая, призвали своих граждан покинуть Сирию.