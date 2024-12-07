Париж, 7 декабря, 2024, 22:51 — ИА Регнум. В Елисейском дворце прошла 20-минутная встреча лидера Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. По завершении переговоров итогового заявления не прозвучало, сообщил 7 декабря телеканал BFMTV.

Kremlin.ru Елисейский дворец

Стороны договорились о встрече практически перед самым её началом, отметили журналисты. По окончании беседы Макрон, Трамп и Зеленский обменялись рукопожатиями. Никаких итоговых заявлений после встречи сделано не было.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря Дональд Трамп прибыл в столицу Франции для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери, отреставрированного после пожара. В офисе Эммануэля Макрона указали, что Трампа пригласили в Париж в качестве избранного президента «дружественной страны». Вместо действующего американского президента Джо Байдена, который также получил приглашение, в церемонии будет участвовать его супруга Джилл.

Вечером 7 декабря в Париже торжественно открыли собор Нотр-Дам-де-Пари, который серьёзно пострадал в результате пожара в апреле 2019 года и был восстановлен. Для участия в церемонии прибыли почти 40 иностранных лидеров.