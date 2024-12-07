Париж, 7 декабря, 2024, 22:47 — ИА Регнум. Во Франции 7 декабря состоялась церемония открытия отреставрированного после сильнейшего пожара Собора Парижской Богоматери.

CHRISTOPHE PETIT TESSON / POOL / EPA / TASS

Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил всех, кто участвовал в пятилетнем восстановлении Нотр-Дама.

«От Рима до Москвы верующие приходили к французским посольствам», — сказал Макрон, отметив, что 340 тыс. человек пожертвовали деньги на восстановление собора.

Открытие Собора Парижской Богоматери прошло в условиях повышенной безопасности: центр города закрыли для пешеходов, это возмутило местных жителей, которые с нетерпением ждали восстановления собора.

В целях безопасности были закрыты все станции метро, перекрыли проезд автомобилей и общественного транспорта. На церемонии присутствовали высокопоставленные лица, включая избранного президента США Дональда Трампа.

По мнению парижан, церемония открытия должна была быть прежде всего для простых людей, которые так долго ждали восстановление собора.

«Это был огромный шок для всех, этот пожар, настоящая боль. А в результате мы должны смотреть его открытие из-за решетки на каком-то экране, а приглашены те, кто к собору не имеет никакого отношения», — цитирует «РИА Новости» парижанку Клотильд.

По информации издания, на левом берегу Сены было подготовлено несколько огороженных зон, где граждане могли увидеть трансляцию церемонии открытия на экранах.

При этом, церемония открытия Нотр-Дама вызвала транспортный коллапс в Париже, передаёт ТАСС.

Отмечается, что у некоторых станций метро выстроились длинные очереди, было нарушено движение автобусов. В городе образовались многокилометровые пробки. На улицах вместе с полицейскими и жандармами дежурили военные.

Владельцам магазинов на улицах, по которым проезжал кортеж иностранных гостей приказали закрыть витрины и выпускать покупателей.

Парижане были расстроены, потому что даже не смогли приблизиться к обновлённому собору, отмечает издание.

Как сообщало ИА Регнум, в торжественной церемонии открытия собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) отказались участвовать президент США Джо Байден и короли Испании и Великобритании Фелипе VI и Карл III. Плотный график не позволил участвовать в церемонии папе Римскому Франциску.

Ранее на открытии предполагалось присутствие около 50 глав государств.

В Париже в связи с открытием Нотр-Дама ввели режим безопасности. Доступ на площадь будут иметь лишь немногочисленные гости. С 4 по 9 декабря власти ограничили проезд транспорта на остров Сите и набережные левого берега Сены. 7–8 декабря доступ также закроют для пешеходов. Кроме того, будут перекрыты девять мостов, соединяющих Сите с правым и левым берегом Сены.

В Нотр-Дам-де-Пари 15 апреля 2019 года случился пожар, который продолжался более 15 часов. В результате обрушились шпиль, часы и оригинальная кровля XII века. На реконструкцию собора было собрано более 840 млн евро.

Историческому зданию был нанесён серьёзный ущерб, расследование причин до сих пор не завершено — ни один виновный так и не был определён.

В конце ноября 2024 года первыми посетителями собора после завершения восстановительных работ стали президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит.