Багдад, 7 декабря, 2024, 21:37 — ИА Регнум. Ирак 7 декабря принял более тысячи сирийских военнослужащих, которые попросили разрешить им пересечь границу с республикой. Об этом сообщило агентство INA со ссылкой на источник в органах безопасности Ирака.

Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/TASS

«Более тысячи солдат сирийской армии попросили о въезде в Ирак через пограничный переход «Аль-Каим». Они были приняты», — сообщил источник журналистам.

Собеседник также уточнил, что иракская сторона предоставила этим военным всю необходимую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября отряды боевиков в Сирии начали наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо. Террористы смогли захватить 13 населённых пунктов.

7 декабря главы МИД России, Турции и Ирана Сергей Лавров, Хакан Фидан и Аббас Аракчи призвали к немедленному прекращению насилия в Сирии. Министр иностранных дел РФ заявил, что недопустимо позволять террористам захватывать сирийскую территорию. Главы МИД также призвали власти и законную оппозицию Сирии к диалогу.

Минобороны Сирии 6–7 декабря опровергло ряд сообщений об оставлении правительственной армией нескольких районов страны. Власти страны в свою очередь опровергли сообщения о том, что президент Башар Асад покинул Сирию. Несколько стран, в том числе США и Китай, призвали своих граждан уехать из Сирии.