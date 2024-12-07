Санкт-Петербург, 7 декабря, 2024, 21:28 — ИА Регнум. Петербургский «Зенит» в последнем матче 2024 года в субботу, 7 декабря, на своём поле проиграл тольяттинскому «Акрону».

РИА Новости/Алексей Даничев

Игра 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась со счётом 1:2. В составе хозяев отличился Андрей Мостовой, голы «Акрона» забили Стефан Лончар и Артём Дзюба.

Во втором тайме петербургская команда забила ещё два гола, но они были отменены видеоарбитром.

Мяч, забитый в ворота «Зенита» его бывшим нападающим Дзюбой, стал для игрока 71-м в гостевых матчах чемпионатов России. Дзюба повторил рекорд ещё одного бывшего футболиста «Зенита» Александра Кержакова. Праздновать свой гол Дзюба не стал.

После этой игры петербургская команда по-прежнему занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками, однако её может обогнать «Краснодар», в активе которого 38 очков и который проведёт свой матч 18-го тура против московского «Локомотива» 8 декабря. «Акрон» располагается на 9-м месте с 22 очками.

Следующие встречи в рамках РПЛ обе команды проведут в феврале 2025 года. «Зенит» сыграет с московским ЦСКА, «Акрон» — с нижегородским «Пари НН».

Как передавало ИА Регнум, в матче 17-го тура чемпионата 1 декабря «Зенит» также уступил на своём поле самарским «Крыльям Советов» со счётом 2:3. Голы в составе петербуржцев забили Максим Глушенков и Нуралы Алип.

7 декабря в своём матче 18-го тура РПЛ московский «Спартак» на своём поле разгромил «Пари НН» со счётом 3:0. Голы в составе москвичей забили Тео Бонгонда, Манфред Угальде и Эсекиэль Барко. После этой игры «Спартак» находится на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ с 37 очками.