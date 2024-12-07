Ереван, 7 декабря, 2024, 20:53 — ИА Регнум. Лидер сборной Армении по спортивной гимнастике Артур Давтян испытывает сожаление от того, что российские гимнасты пропускают все крупные зарубежные старты. Об этом он заявил в субботу, 7 декабря.

РИА Новости/Григорий Сысоев Призеры в опорном прыжке в соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин на XXXII летних Олимпийских играх, на церемонии награждения (слева направо): Артур Давтян (Армения) — бронзовая медаль, Чэ Хван Син (Южная Корея) — золотая медаль, Денис Аблязин (команда ОКР) — серебряная медаль.

В отсутствие российских спортсменов выигрывать медали стало легче, но смешивать спорт и политику не следует, сказал Давтян в интервью ТАСС.

«Мы сами никак не сможем исправить ситуацию и вернуть ребят обратно на международные старты. Конечно, обидно, что спортсмены не могут выступать, нам остаётся ждать, когда на соревнования вернутся все сильнейшие», — отметил спортсмен.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что её подопечные не поедут на Олимпиаду на условиях Международного олимпийского комитета (МОК), то есть без национальных флага и гимна.

Она отметила, что комитет отсеивает сильнейших спортсменов, и добавила, что надо перестать приспосабливаться. МОК пусть сам думает, как допустить российских спортсменов в нормальном качестве, подчеркнула Родионенко.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что подходы МОК по допуску атлетов на Олимпиаду противоречат самой природе спорта. Чиновники присвоили себе право решать, на кого распространяется Олимпийская хартия, а на кого нет, сказал Путин. Он назвал этнической дискриминацией отношение МОК к спортсменам из России.