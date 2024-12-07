Брюссель, 7 декабря, 2024, 20:52 — ИА Регнум. Более 1 тыс. человек в странах ЕС присоединились к судебному иску против председателя Еврокомиссии (ЕС) Урсулы фон дер Ляйен, касающийся возможных нарушений с вакцинами против COVID-19. Об этом сообщил журналистам 7 декабря бельгийский активист Фредерик Балдан.

Его цитирует новостной портал RTBF.

«У нас более тысячи истцов», — сказал общественник, который является инициатором разбирательства.

Он отметил, что в число, тех кто поддержал обращение, есть представители неправительственных организаций и профессиональных объединений, включая организации, занимающиеся правами пилотов воздушных судов. Кроме того, по словам Балдана, в этом участвуют официальные представители Венгрии и Польши.

Активист утверждает, что существуют данные о том, что вакцины, которые одобрили в ЕС, «не были достаточно изучены» на предмет эффективности в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

При этом, общественник напомнил, что в странах ЕС утверждались решения, подразумевающие обязательную вакцинацию и введение жестких ограничений для отказывающихся прививаться. Балдан считает, что эти шаги Еврокомиссии нарушили права граждан.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2021 года газета The New York Times написала, что Урсула фон дер Ляйен и глава фармацевтической компании PfizerАльберт Бурла переписывались в преддверии заключения контракта на поставку 1,8 млрд доз вакцины от COVID-19. Позднее Европейская аудиторская палата опубликовала отчёт, в котором говорилось, что комиссия отказалась раскрыть подробности роли главы Еврокомиссии в переговорах с этой фирмой.

В октябре 2022 года бывший депутат Европейского парламента от Хорватии Мислав Колакусич заявил, что руководство Европейского союза причастно к крупнейшему коррупционному скандалу в истории человечества. Политик отмечал, что на момент заключения сделки Pfizer с Урсулой фон дер Ляйен не было никаких доказательств как эффективности, так и негативных эффектов вакцины от COVID-19 указанной фирмы.

Экс-депутат также подчёркивал, что, несмотря на это, фармацевтический продукт был одобрен на основании одних лишь заявлений фармацевтических компаний. Через несколько дней после заявления Колакусича стало известно, что Управление генерального прокурора ЕС (EPPO) начало расследование относительно закупки Евросоюзом вакцин от коронавирусной инфекции.