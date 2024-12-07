Курск, 7 декабря, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна официально представили региональному правительству. Соответствующую церемонию провёл в субботу, 7 декабря полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев.

Telegram/Александр Хинштейн

Мероприятие состоялось в здании областной администрации. В зале, помимо Хинштейна, Щёголева и экс-главы Курской области Алексея Смирнова, присутствовали представители органов власти и общественных организаций.

В ходе церемонии врио губернатора пообещал, что проблем в коммуникации с ним у подчинённых не будет. В своём Telegram-канале Хинштейн написал, что начнёт работу с детального изучения реальных проблем региона.

«Анализ буду проводить не из кабинета, а в общении с людьми, с учётом обратной связи», — подчеркнул врио губернатора.

Он уточнил, что на первом месте у него всегда стоят принципы правды и справедливости. Врио главы области также добавил, что президент РФ Владимир Путин поставил перед ним задачу добиться эффективного управления регионом в условиях кризиса.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря Алексей Смирнов подал главе государства заявление об отставке по собственному желанию. Путин принял его прошение, а после назначил Хинштейна временно исполняющим обязанности главы Курской области.

Министр транспорта РФ Роман Старовойт, который до Смирнова возглавлял регион, предположил, что у его преемника были проблемы с донесением информации о мерах поддержки до граждан. Кроме того, глава Минтранса заявил, что в регионе сложилась непростая ситуация.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что задачей Хинштейна будет обеспечение всех потребностей жителей Курской области. Врио губернатора займётся, в частности, восстановлением жилищно-коммунального хозяйства и строительной сферы, отметил Песков.