Москва, 8 декабря, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Новая партия истребителей F-16, которые Украине поставила Дания, будут потеряны Киевом пропорционально тому, как это происходило раньше, то есть даже без прямого столкновения с ВКС России. Об этом в воскресенье, 8 декабря, заявил генерал-майор, военный лётчик России, член экспертного совета организации «Офицеры России» Владимир Попов корреспонденту ИА Регнум.

Global Look Press

Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее сообщил, что вторая партия F-16 для Украины от Дании уже в стране. О том, какое количество самолётов поставили Киеву, не сообщается, но до этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщала, что планируется поставить 13 самолётов. Появление этой техники на линии боевого соприкосновения в ближайшие месяцы, по мнению специалиста, будет означать для украинских лётчиков билет в один конец.

«В прошлый раз на Украину поставили от шести до восьми истребителей F-16, и половина из них уже выведены из строя. Уже четыре машины были потеряны без контакта с ВКС России и без выхода на линию соприкосновения ВСУ и войск Российской Федерации», — напомнил генерал.

Попов также добавил, что новые поставки не изменят ситуацию на фронте, а потери в авиации у ВСУ будут пропорционально увеличиваться. Это происходит в том числе из-за низкого уровня подготовки лётчиков.

«Где-то, может быть, в марте–апреле эти самолёты появятся на линии соприкосновения. Но до этого, я думаю, не дойдёт. Пока что не рискнут. Это только в крайнем случае их пошлют. И то, эти лётчики уже будут с клеймом, как говорится, камикадзе. Потому что это билет в один конец», — заявил эксперт.

Специалист напомнил, что переучиться на F-16 можно теоретически за три месяца — лётчикам, а для инженерно-технического состава, обеспечивающего полёты и какой-то мелкий ремонт, в два раза больше — где-то минимум шесть месяцев. При том, это должны быть специалисты высшего класса, которые после теоретического опыта будут нарабатывать практический опыт учебно-тренировочными полётами в течение длительного времени, но уже на территории Украины. А этого не происходит в необходимом количестве, уточнил генерал.

«Ну, нет опыта. Я же исхожу из практических вот знаний, возможностей технологии переучивания и возможности освоения техники. Я знаю, о чём говорю. У меня у самого освоено более 20 типов самолётов и вертолётов», — рассказал эксперт.

Военный лётчик считает, что западные инструкторы уже давно находятся на Украине. По его мнению, связанно это с тем, что основная часть обучения украинских лётчиков проходит не за границей, а над территорией, подконтрольной киевскому режиму.

«Я думаю, что они там есть. Именно специалисты, которые работают на аэродромах базирования этих самолётов. Дело в том, что без инструкторов работа эта не ведётся, как правило», — поделился мнением генерал.

Однако эксперт считает, что эти западные специалисты не полетят выполнять боевые задачи и даже в учебно-тренировочные полёты на линию соприкосновения войск. Они будут работать в глубоком тылу. Оттуда также возможен запуск западных ракет с F-16, но, как уточнил военный лётчик, такие запуски не имеет смысла выполнять по причине заметного снижения дистанции полёта дорогостоящей ракеты.

«Уже был случай, когда ВСУ по Курску попробовали ударить. Там, скорее всего, украинские лётчики работали, потому что они близко подлетели, когда делали запуск. А если бы такие запуски делали западные инструкторы, находясь на безопасном расстоянии, над тылом, то тактический радиус поражения был бы минимальным. Дальность полёта ракеты около 150–200 километров, львиную долю из которых ракета пролетела бы над Украиной», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, в мае глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен пообещал, что королевство разрешит Украине использовать истребители F-16 для ударов по России.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО доктор исторических наук Алексей Подберёзкин в беседе с ИА Регнум выразил мнение, что решение США поставить Украине через Данию и Нидерланды истребители F-16 говорит о реализации последовательной американской политики использования ВСУ в качестве торпеды против России. Вместе с тем он считает, что поставки боевых самолётов радикально не повлияют на ход СВО.

В марте президент РФ Владимир Путин заявлял, что поставки F-16 Киеву не поменяют ситуацию в зоне спецоперации, их будут уничтожать, как и другую западную технику на Украине. Глава государства подчёркивал, что американские истребители будут для России законной целью, если их направят против неё с аэродромов в третьих странах.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что F-16 способны нести ядерные заряды и российские военные не будут разбираться, оборудован ли каждый такой истребитель под доставку ядерных вооружений. По словам министра, сам факт появления их у ВСУ будет расцениваться как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.