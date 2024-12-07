Париж, 7 декабря, 2024, 19:54 — ИА Регнум. В Париже началась встреча избранного президента США Дональда Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой киевского режима Владимиром Зеленским, сообщил телеканал BFM TV.

Aurelien Morissard/AP/TASS

Трамп, а затем Зеленский поодиночке прибыли в Елисейский дворец, сказано в сообщении.

«Трехсторонняя встреча началась немедленно [после прибытия Зеленского]», — отметили авторы.

Избранный президент США и глава киевского режима в числе других лидеров были приглашены в Париж для участия в церемонии открытия Собора Парижской Богоматери после реставрации.

Трамп перед началом трёхсторонней встречи с Макроном и Зеленским успел также провести двусторонние переговоры с президентом Франции. Перед их стартом он отметил, что намерен обсудить ситуацию в мире, который «определённо сходит с ума».

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 декабря в Париже торжественно откроют Собор Парижской Богоматери, который серьёзно пострадал в результате пожара в апреле 2019 года и был восстановлен. Запланировано участие в церемонии почти 40 иностранных лидеров. Для Трампа поездка в Париж — первый зарубежный визит после победы на выборах.

9 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что идёт предварительное планирование встречи Зеленского с Трампом. В последний раз Зеленский встречался с Трампом 27 сентября, когда в США шла предвыборная кампания. Встреча длилась около 40 минут, после чего Трамп сообщил, что «многое узнал», но не поменял своих взглядов.

Трамп ранее не раз заявлял, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа. В ноябре обозреватели The Wall Street Journal отмечали, что сценарий, который разрабатывает команда Трампа, предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости. Позднее они также сообщали, что команда избранного президента США не поддерживает вступление Украины в НАТО.

Президент РФ Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.

В ноябре президент заявил, что вышеперечисленные требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в сентябре отмечал, что Москва не будет вести никаких переговоров с Киевом, пока на выбьет украинских террористов из Курской области.