Доха, 7 декабря, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Западные специалисты пытаются определить дальность поражения российской новейшей ракеты среднего радиуса «Орешник». Об этом заявил журналистам 7 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На пресс-конференции в катарской столицы Дохе ему рассказали об экспертных оценках, согласно которым после размещения указанной ракетной системы в Белоруссии в зоне её поражения будут вся территория Европы, а также военные базы НАТО на Ближнем Востоке.

В ответ глава МИД поинтересовался о том, кто проводил такой анализ.

«Это наши военные эксперты так считают или западные? Наши? Ну я уверен, что западные тоже считают», — сказал Лавров.

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