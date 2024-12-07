Киев, 7 декабря, 2024, 20:08 — ИА Регнум. В Киеве женщины устроили митинг с требованием провести демобилизацию и установить чёткие сроки службы в Вооружённых силах Украины (ВСУ). Видео с места проведения акции публикует в своём Telegram-канале местный телеканал Еspreso.

Telegram/Новини Еспресо. TV

На представленных кадрах участницы демонстрации держат в руках плакаты с соответствующими требованиями к украинским властям. Среди них — «Чёткие сроки службы», «Ушёл добровольно, получил бессрочно» и «Предоставьте право вернуться домой».

«Алёна, участница пикета и супруга военнослужащего, отметила, что из-за непрерывной службы военные истощаются и теряют эффективность», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что украинское минобороны планирует завершить подготовку закона об определении порядка и условий увольнения военнослужащих до 18 декабря.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в областном центре Сумы на северо-востоке Украины прошёл митинг с требованием демобилизации родственников, которые находятся в ВСУ. Организаторами акции также выступили женщины. В заявлении телеканала указывалось, что митинги за возвращение домой мужчин после 18 месяцев службы проходят по всей Украине.

В мае украинские власти ужесточили меры мобилизации. Новый закон позволил сотрудникам местных военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также разрешил призывать ряд категорий граждан, до этого считавшихся негодными к военной службе.

29 ноября глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что на Украине с 1 января 2025 года всех мужчин в возрасте 18–25 лет обяжут пройти военную подготовку. Первой эта мера коснётся студентов, подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин 5 сентября отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Глава государства также заявил, что нынешние власти Украины являются узурпаторами, потому что утратили свою легитимность и с юридической точки зрения не имеют даже права отдавать приказы вооружённым силам страны.