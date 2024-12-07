Москва, 7 декабря, 2024, 19:57 — ИА Регнум. В музее ВДНХ, музее славянской письменности «Слово», а также в центре «Космонавтика и авиация» на территории выставочного комплекса 9 и 10 декабря пройдут бесплатные экскурсии для россиян в честь Дня Героев Отечества. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщили на сайте мэрии Москвы.

Пресс-служба ВДНХ

Так, 9 декабря в музее ВДНХ состоится тематическая экскурсия «Герои страны: вехи мужества», на которой посетители смогут узнать об архитекторах главной выставки страны, удостоенных высших военных наград за вклад в победу в Великой Отечественной войне.

«Гости услышат об Иннокентии Мельчакове, участвовавшем в маскировке предприятий Москвы во время войны, и о Евгении Левинсоне, возглавлявшем группу архитекторов, строивших оборонительные сооружения Ленинграда», — указано в материале.

Пресс-служба ВДНХ

10 декабря пройдут экскурсии в музее славянской письменности «Слово» под названием «Великие мужи желают слово молвить», посвященные защитникам и просветителям Отечества.

«Участники узнают о создателях славянской азбуки Кирилле и Мефодии, труде монахов, книгопечатников и великих реформаторов России», — говорится в публикации.

В этот же день в центре «Космонавтика и авиация» проведут экскурсии «Герои космоса», где гражданам расскажут о подвигах первых космонавтов.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября в Центральном павильоне ВДНХ открылась экспозиция «#ТретьяковкаНаВДНХ», посвящённая расцвету такого стиля, как соцреализм. На выставке представлены живопись и скульптура ведущих мастеров 1930–1950-х годов, а также современных художников. В восьми выставочных залах площадью 2,5 тыс. кв. м в уникальных климатических витринах можно увидеть более 30 работ. За неделю выставку посетило более 10 тыс. человек.

26 ноября на ВДНХ открылся самый большой каток в Москве. Его площадь составляет более 20 тыc. кв. м. Дорожки для катания пролегают вдоль Главной аллеи, вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Одновременно на катке могут находиться до 5 тыс. человек.