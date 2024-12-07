Москва, 7 декабря, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Около 2,8 тыс. участников московской программы реновации в ноябре получили квартиры в новостройках, сообщил в субботу, 7 декабря, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Фонд реновации

«Больше всего — почти 900 москвичей — стали правообладателями нового жилья по программе реновации в Восточном административном округе. Из них свыше 370 человек проживают в Гольянове. На втором месте находится юго-восток, где документы оформили 386 горожан, около 90% которых — жители Люблина», — цитирует Гамана пресс-служба строительного комплекса Москвы.

Кроме того, в Зеленограде в районе Крюково собственниками нового жилья стали около 370 горожан, сказал также Гаман.

Участники программы реновации получают квартиры в тех же районах, где проживали ранее, исключение составляют только Новая Москва и Зеленоградский административный округ — там переселение ведется в пределах округа, напомнила пресс-служба.

В ноябре стартовало переселение жителей по программе реновации в ещё две новостройки — на Заводской улице в Крюкове и Стартовой улице в районе Лосиноостровский, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

«На придомовой территории провели комплексное благоустройство: высадили деревья и кустарники, разбили газон и цветники, а также оборудовали детские и спортивные площадки для досуга горожан», — сказал Овчинский.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков сообщил, что в 2024 году к электросетям были подключены более 40 жилых домов, построенных в рамках программы. Новые жилые дома обеспечиваются электроэнергией по второй категории надёжности.

В ноябре Гаман рассказал, что с начала 2024 года власти Москвы выделили 16 земельных участков на севере города для возведения новостроек и инфраструктуры в рамках программы реновации. Для домов по реновации выбираются как свободные территории, так и места, где ранее демонтировали старые здания.