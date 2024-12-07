Чернигов, Украина, 7 декабря, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Секретарь Черниговского горсовета, исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако заявил 7 декабря, что покидает пост из-за угроз со стороны сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине).

Global Look Press/Pavlo Bahmut

Ломако отметил, что чиновники из военных администраций по указанию политиков из офиса президента Украины взяли «город в заложники», а его вынудили покинуть свой пост.

«Мне сказали, что, если я не уйду, они погрузят город в хаос. И показали, что будет, если откажусь: срыв бюджета на 2025 год, полная остановка работы крупнейшей больницы города, отсутствие расчётов с подрядчиками, работающими на восстановление города, остановка питания в учреждениях дошкольного образования, полная остановка общественного транспорта… Чтобы освободить из заложников Чернигов, я подаю заявление об освобождении от должности», — заявил он в видеообращении, опубликованном в Facebook (принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ломако также указал, что двое военных администраторов два года подряд предпринимали попытки уничтожить местное самоуправление в городе.

Как ранее передавало ИА Регнум, 30 ноября назначенный киевским режимом так называемый «мэр» Мариуполя Вадим Бойченко уволил своего советника Петра Андрющенко после слов о том, что украинские беженцы, покинувшие город из-за боёв, теперь массово возвращаются в свои дома.

Так, Андрющенко 15 ноября заявил, что 30% жителей Мариуполя вернулись в город с подконтрольных Киеву территорий, так как украинское руководство им не помогает. Кроме того, у них не получается найти работу с зарплатой, которая позволила бы снимать жильё, добавил он.