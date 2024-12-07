Брюссель, 7 декабря, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Послы стран ЕС в пятницу, 6 декабря, в третий раз не смогли согласовать 15-й пакет санкций против России, сообщило издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM

Препятствием стала позиция представителей Литвы и Латвии, отметили авторы.

«Переговорщики ЕС в пятницу не смогли окончательно согласовать новые ограничения в отношении [российских] компаний и нефтяных танкеров. Задержка произошла после того, как две страны ЕС, Латвия и Литва, отказались поддержать пакет [санкций], потому что он также продлевал действие меры, позволяющей западным фирмам продолжать работать в России, несмотря на санкции», — сказано в сообщении.

Дипломаты Евросоюза рассчитывают согласовать данный пакет санкций до конца 2024 года, отмечается также в материале.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре информагентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз в новом пакете санкций планирует ограничить деятельность российских нефтяных танкеров, а также заморозить активы более 50 физических лиц и около 40 организаций, в том числе из РФ и Китая.

17 октября Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырёх танкеров для перевозки сжиженного природного газа. В конце сентября Лондон в рамках антироссийского санкционного режима ввёл ограничения в отношении пяти судов-газовозов и двух компаний из РФ.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что количество санкций и иных карательных мер, введённых Западом в отношении России, не имеет аналогов в истории, однако попытка Западаотправить Россию «в нокаут» успехом не увенчалась.