Москва, 7 декабря, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА) выявил подмену указа императора Петра I. Об этом 7 декабря сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

РИА Новости/Владимир Вяткин

В учреждении хранился муляж документа, датированного 1723 годом. Речь идёт об указе «О приискании на Дону и в Воронежской губернии каменного уголья и руд».

Оригинал документа был обнаружен на интернет-торгах, которые проводились на сайте аукционного дома International Autograph Auctions Europe S. L. в Испании. Собеседник газеты уточнил, что по поводу ценного лота в правоохранительные органы обратилась заместитель директора архива.

В РГВИА попросили проверить, не принадлежит ли представленный на аукционе документ к составу фондов учреждения. Был найден указ, который идентичен лоту на испанском сайте.

Более тщательный анализ позволил определить, что в российском архиве хранится подделка. Полиция начала расследование по факту кражи подлинника.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября появилась информация о том, что в Российском военно-историческом архиве подменили один из первых указов другого императора — Петра II. Документ был подписан в 1727 году и закреплял отстранение Егора Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначение на его место князя Григория Урусова.

Муляж обнаружила заместитель директора архива Василиса Денисова. По факту выявления подмены сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

31 октября французский аукционный дом Аguttes проинформировал, что во Франции на аукционе продали подлинник указа Петра II. Стартовая цена документа начиналась с €1—2 тыс., по итогам торгов документ продали за €3120 (примерно 330 тыс. руб. на момент продажи).