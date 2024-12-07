Санкт-Петербург, 7 декабря, 2024, 19:28 — ИА Регнум. У входа в петербургский Эрмитаж выстроились «необычно длинные» очереди из желающих попасть в музей бесплатно. Об этом 7 декабря сообщил 78.ru.

РИА Новости/Алексей Даничев

По данным корреспондентов телеканала, во дворике Зимнего дворца, несмотря на пасмурную снежную погоду, сотни человек собрались попасть в учреждение бесплатно в честь 260-летия музея. Такую акцию проводят в этот день ежегодно в честь Дня Святой Екатерины, императрицы России, которая основала Эрмитаж.

Сообщалось, что приобрести бесплатный билет в честь праздника можно только до 19:00.

Как передавало ИА Регнум, генеральный директор учреждения Михаил Пиотровский заявил, что избранный президент США Дональд Трамп назвал государственный Эрмитаж лучшим музеем в мире.

Он указал, что учреждение обладает коллекцией, насчитывающей порядка 3 млн произведений искусства и памятников мировой культуры. В её составе — живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, а также археологические находки и нумизматический материал.