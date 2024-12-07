Анкара, 7 декабря, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Турция не имеет каких-либо территориальных претензий к Сирии и выступает за скорейшее мирное урегулирование. Об этом в субботу, 7 декабря, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на съезде правящей партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Хотел бы сказать очень чётко и ясно, что у нас нет территориальных претензий к Сирии. Мы хотим, чтобы соседняя страна как можно скорее обрела мир, стабильность и спокойствие, которых она жаждет вот уже 13 лет», — приводятся слова главы государства в материале телеканала телеканал TRT Haber.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция не может закрывать глаза на события в стране, с которой она имеет общую границу длиной 910 км.

Как передавало ИА Регнум, отряды боевиков в Сирии начали наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо 27 ноября. Террористы смогли захватить 13 населённых пунктов. Сирийская армия 29 ноября начала контрнаступление на боевиков в Алеппо и Идлибе. Власти ряда стран, в том числе США и Китая, призвали своих граждан покинуть Сирию.

3 декабря президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил ситуацию на сирийской территории с Эрдоганом. Российский лидер в ходе беседы указал на необходимость прекращения террористической агрессии в отношении Сирии.

Обозреватель ИА Регнум Леонид Савин в своей статье ранее отметил, что за действиями исламистов, пытающихся свергнуть правительство президента Сирии Башара Асада, стоит Турция с её интересами уничтожения военно-политических структур курдов, а в более широком контексте речь идёт о следовании стратегии неоосманизма и пантюркизма.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что ВС России продолжают оказывать военную помощь сирийской армии и стараются сделать всё возможное для противодействия террористам в республике. Дипломат также уточнил, что Россия делает всё возможное, чтобы противодействовать террористам в Сирии и заявил, что использовать террористов в геополитических целях каких-либо стран недопустимо.