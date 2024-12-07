Москва, 7 декабря, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Организации могут выплачивать компенсации тем сотрудникам, которые по ряду причин не хотят или не могут принимать участие в корпоративных праздничных мероприятиях. Об этом заявила специалист по трудовому праву Валентина Яковлева в беседе в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Отличная инициатива платить тем, кто не посещает корпоративы. У человека должно быть право выбора — идти отдохнуть, развеяться, получить какое-то удовольствие или получить за это деньги», — сказала она.

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