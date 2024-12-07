Москва, 7 декабря, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Новая выделенная полоса длиной 2,2 км заработает на улице Александры Монаховой в Коммунарке с 28 декабря. Об этом 7 декабря сообщили на портале правительства Москвы mos.ru.

Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Полоса охватывает семь маршрутов наземного транспорта, по которым по будням пассажиры совершают около 34 тыс. поездок. Здесь будут двигаться автобусы маршрутов № 895, 895к, 967, 978, 983, С999, 1170. От Фитаревской улицы до Проектируемого проезда № 7549 (в обе стороны) транспорт станет проезжать в три раза быстрее — за три минуты вместо девяти. Интервал движения автобусов составит две минуты.

«Выделенные полосы сокращают время в пути для пассажиров городского транспорта в два — четыре раза, а также снижают аварийность в среднем на 25%», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, осенью новые выделенные полосы появились более чем на 20 улицах Москвы, в частности в Театральном проезде, на улицах Земляной Вал, Рябиновой, Пресненский Вал, Планерной, Нижегородской, Атласова, Бианки. Их общая протяжённость составила 25 км.

Всего с начала года в столице открыли 31 выделенную полосу. Их общая протяженность — более 28,5 км. Они охватывают свыше 200 маршрутов, по которым пассажиры совершают более 950 тысяч поездок каждый будний день.

Как передавало ИА Регнум, 12 октября в пресс-службе мэрии столицы сообщили, что в шести районах Москвы появились новые выделенные полосы для общественного транспорта общей протяжённостью почти 13,5 км.

Они охватывают более 70 городских и областных маршрутов общественного транспорта, по которым в среднем совершается свыше 290 тыс. поездок в рабочий день. Полосы были оборудованы в Тверском, Пресненском, Нижегородском районах столицы, а также в Северном Тушино, Филимонковском районе и Коммунарке.