Москва, 7 декабря, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Российских спортсменов, выступающих в нейтральным статусе, не стоит осуждать — напротив, их права нужно отстаивать. Об этом сообщил российский министр спорта Михаил Дегтярёв 7 декабря во время церемонии «Голос спорта» в Олимпийском комитете России.

Артем Геодакян/ТАСС

Министр заявил, что российские спортивные чиновники должны в юридическом и политическом ключе поддерживать и отстаивать права спортсменов из России, которых вынудили выступать в нейтральном статусе.

«Много раз говорил: нейтральный статус — боль, но для профессионального спортсмена именно нужно принять участие в старте, завоевать награды. Мы их не осуждаем, они от гимна, герба не отказывались, их лишили», — рассказал Дегтярёв журналистам.

Он также сообщил, что будет болеть за российских пловцов, выступающих с 10 по 15 декабря в Будапеште на чемпионате мира по плаванию. Нейтральный статус для участия получили 33 российских пловца.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре министр спорта РФ подчеркнул что Олимпийское движение сможет вернуться к традиционным стандартам, если главой Международного олимпийского комитета (МОК) станет независимая фигура. По его мнению, дискриминация в спорте может распространиться на другие страны и народы, если МОК и дальше будет отказываться противостоять давлению коллективного Запада.

Президент России Владимир Путин отмечал в январе, что отношение МОК к российским спортсменам является этнической дискриминацией. Глава государства добавил, что Россия продолжит развивать спорт, в том числе в рамках БРИКС, и соблюдать принципы олимпизма.