Санкт-Петербург, 7 декабря, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Нападающий тольяттинского «Акрона» 36-летний Артём Дзюба забил в ворота петербургского «Зенита» в гостевом матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), но из уважения к бывшему клубу не стал праздновать забитый мяч.

РИА Новости/Алексей Филиппов

На 40-й минуте матча форвард вывел команду вперёд, забив головой в дальний угол ворот. После забитого мяча Дзюба проявил уважение к бывшему клубу и не стал праздновать гол в традиционной для себя манере (отдавая воинское приветствие).

Благодаря голу футболиста, «Акрон» повёл счет в матче. После первого тайма на табло был отображен результат в 2:1 в пользу гостей.

Дзюба является четырёхкратным чемпионом России в составе «Зенита», двукратным обладателем Кубка страны и четырёхкратным — Суперкубка.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре во время матча с другим своим бывшим клубом — московским «Спартаком» — Дзюба после замены сразу ушёл в раздевалку. Позже он объяснил свой поступок желанием выплеснуть эмоции. По данным СМИ, в раздевалку Дзюба убежал под свист трибун. По итогу «Спартак» победил в том матче с разгромным счётом 4:0.

«Зенит» проиграл самарским «Крыльям Советов» в матче 17-го тура РПЛ со счётом 2:3. На четвёртой минуте матча счёт открыл нападающий «Зенита» Максим Глушенков. Однако ещё до перерыва футболисты самарского клуба забили три мяча — дубль оформил ранее выступавший за «Зенит» форвард Иван Сергеев, также отличился Иван Олейников. «Зенит» во втором тайме смог отыграть один гол. Точным ударом отметился защитник Нуралы Алип на 72-й минуте.

«Акрон», напротив, одержал победу над «Оренбургом» со скромным счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник «Акрона» Стефан Лончар на 60-й минуте.