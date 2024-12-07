Москва, 7 декабря, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Размещение ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии может быть обусловлено угрозами, которые постоянно идут со стороны европейских стран, а также в связи с провокация киевского режима. Об этом в субботу, 7 декабря, заявил военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин в разговоре с ИА Регнум.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

6 декабря на встрече в Минске белорусский президент Александр Лукашенко обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой разместить ракетный комплекс «Орешник» на территории Белоруссии. Тогда Путин отметил, что есть возможность размещения «Орешника» в Белоруссии во второй половине 2025 года по мере наращивания выпуска ракеты.

«Исходя из тех угроз, которые сейчас идут в сторону Белоруссии, решение разместить «Орешник» — очевидно. Угрозы видны особенно со стороны Литвы и Польши. В какой-то степени, сейчас их провоцирует и киевский режим. На границе с Белоруссией вообще всё заминировано. Но в основном это Польша и Литва»,— уточнил эксперт.

По мнению Дандыкина, эти страны рассматривают Белоруссию как верного союзника России, и предпринимают различные попытки для дестабилизации обстановки внутри страны. Одной из таких попыток был «поход цветной революции» в 2020 году, который успехом не увенчался, напомнил капитан 1 ранга.

«Наши противники до сих пор содержат у себя всю белорусскую оппозицию, включая Светлану Тихановскую и других. Также на стороне киевского режима воюют белорусские националисты, которые могут представлять угрозу государству со стороны Украины»,— заявил эксперт.

Специалист напомнил, что ранее Россия приняла решение о размещение в Белоруссии оперативно-тактического ядерного оружия, чтобы обезопасить страну от внешних угроз. Разместить теперь и «Орешник» у себя белорусы смогут легко, считает Дандыкин, так как в стране много потаённых уголков, лесов и чащ.

«Время подлёта по территории тех, кто жаждет реванша или имеет виды на западную Белоруссию — три минуты, ну, максимум пять. При этом, у России с Белоруссией единая оборонительная программа Союзного государства, противовоздушная оборона. Проводятся совместные учения, согласовывают оплаты генеральных штабов и так далее»,— отметил эксперт.

Путин в рамках своего выступления в Минске подчеркнул, что определение объектов поражения на территории вероятного противника, безусловно, будет оставаться за военно-политическим руководством Белоруссии.

«Обучать белорусских военных и размещать комплексы буду российские бойцы. А так, по сути дела, у нас единая программа обороны. Если кто нападает на Белоруссию, значит, мы включаемся в помощь соседу. Ну и соответственно, Белоруссия, которая находится поближе к вероятному противнику — им виднее, куда бить. Но это всё будет согласовываться на уровне верховных главнокомандующих, на уровне генштабов и так далее»,— заключил Дандыкин.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря Путин прибыл в Минск. Также в столицу Белоруссии прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Лидеры стран по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства в Минске подписали 6 декабря договор о гарантиях безопасности между странами.

На заседании в Минске Путин отметил, что гарантии безопасности между РФ и Белоруссией предполагают задействование всех сил, в том числе российского ядерного оружия. Лукашенко в свою очередь подчеркнул, что Москва и Минск выходят на беспрецедентный уровень стратегического сотрудничества в военной сфере.

21 ноября российский президент заявил о применении ракетной системы «Орешник» для удара по объекту ВПК Украины в Днепропетровске. Он пояснил, что ранее в этот день, а также 19 ноября против РФ было применено западное дальнобойное оружие, но системы ПВО отразили атаки. Россия ответила на удары испытанием «Орешника» — новейшей ракетной системы средней дальности.