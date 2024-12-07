Курск, 7 декабря, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в субботу, 7 декабря, выразил надежду, что курская земля будет освобождена очень быстро.

ИА Регнум

«Ещё не вся курская, российская земля освобождена от врага. Но верю, что это произойдёт очень и очень быстро», — сказал Хинштейн журналистам.

После освобождения приграничных территорий предстоит огромный объём работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры, для этой работы необходима будет эффективная обратная связь с жителями региона, отметил он.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области 5 декабря. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Хинштейн должен будет обеспечить все потребности жителей региона. Восстановление жилищно-коммунального хозяйства, строительной сферы, обеспечение всех потребностей граждан региона — всё это будет задачами Хинштейна, добавил Песков.

Ранее в Курской области начали выдавать сертификаты на жильё для жителей региона, которые в августе были вынуждены покинуть свои дома из-за ситуации на приграничной территории. Кроме того, в октябре правительство РФ выделило на выплаты пострадавшим в Курской области дополнительно более 3,2 млрд рублей.

6 декабря Песков заявил, что ситуация в Курской области близка к развязке. По словам официального представителя Кремля, она будет нормализована. 7 декабря пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что совокупные потери ВСУ за время ведения боевых действий в Курской области превысили 38,8 тыс. человек. Операция по уничтожению формирований противника в регионе продолжается, отмечалось в сообщении.