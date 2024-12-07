Тверь, 7 декабря, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова посетила 7 декабря Тверскую область. Вместе с губернатором региона Игорем Руденей и председателем Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктором Христенко Голикова посетила Музей А. С. Пушкина в Берново, отремонтированный к празднованию 225-летия со дня рождения поэта.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя и Татьяна Голикова посетили Музей Пушкина в Берново

Для гостей было подготовлено театрализованное представление от творческих коллективов Тверской области, на который были приглашены дети из деревни Берново Старицкого округа. Татьяна Голикова и Игорь Руденя высоко оценили работы по преображению усадебного дома в Берново, где сейчас расположен музей.

«Это радостное предновогоднее событие, которое совпало с празднованием 225-летия со дня рождения Пушкина. Реставрация и реэкспозиция, которые проведены в Берново, — это часть мероприятий, приуроченных к пушкинскому году. Всего в федеральном плане их 75, и я очень рада, что именно Берново в него вошло. <…> Берново — то место, куда будут приезжать люди, чтобы познакомиться с историей», — подчеркнула Татьяна Голикова.

«В юбилейный год прошла череда очень важных для области событий, направленных на возрождение и сохранение нашего культурного наследия. Пушкинский музей — часть российской и мировой культуры. Благодаря поддержке правительства у нас есть возможность сохранять наши исконные российские традиции. Это находит отклик у молодежи, многодетных семей. Берново получает новое развитие, и очень важно, что в этом активно участвуют дети, которые изучают Пушкина и читают его стихи», — сказал Игорь Руденя.

В усадьбе Вульфов в Берново Пушкин бывал пять раз и в общей сложности провел здесь до 100 дней. Он написал здесь свыше 20 произведений, в том числе отдельные фрагменты «Евгения Онегина», а также известные всем со школьной скамьи «Цветок», «Анчар», «Зимнее утро». При государственной поддержке в 2023–2024 годах в Берново был выполнен комплекс ремонтно-реставрационных работ, включающих замену кровли и ремонт фасадов. С использованием оборудования, полученного по национальному проекту «Культура», расширена и модернизирована по современным стандартам экспозиция. Обновлено музейное оснащение.

На первом этаже заново обустроены три зала, рассказывающие о пребывании Пушкина в Тверском крае. Новая экспозиция включает предметы из тверских усадеб, где бывал поэт. На втором этаже оформлен зал, посвященный жизни художницы Варвары Бубновой — внучки Н. И. Вульфа, также создана «комната гувернантки». Появились в музее уникальные экспонаты.

Для свободного посещения новая экспозиция откроется 11 декабря. Побывать на обновленной площадке смогут обладатели «Пушкинской карты», которую, по актуальным данным, оформили более 35 тысяч молодых людей Верхневолжья.

Мероприятия, посвященные великому русскому поэту, проходят в Тверской области с начала 2024 года на площадках учреждений культуры и образования. Среди знаковых событий юбилейного года — открытие в июне 2024 года в Старице нового памятника в честь Александра Сергеевича. Почетными гостями церемонии стали Татьяна Голикова, Игорь Руденя, Виктор Христенко.