Москва, 7 декабря, 2024, 17:56 — ИА Регнум. В районе Ново-Переделкино в Москве реорганизуют три участка общей площадью 8,77 га. Об этом 7 декабря сообщил заместитель мэра российской столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/Е. Самарин

Он уточнил, что они включены в программу комплексного развития территорий (КРТ). Участки находятся рядом со станцией метро «Боровское шоссе», Чоботовским лесом и природным заказником «Долина реки Сетунь».

Здесь предусмотрено строительство 138,5 тыс. кв. м недвижимости. Вложения в развитие площадок составят около 27,13 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект ожидается на уровне 654,6 млн рублей.

«Реализация проекта даст городу свыше 1,5 тыс. рабочих мест», ― отметил заммэра, слова которого приводит сайт mos.ru.

На территории участков построят жилые дома общей площадью 92 тыс. кв. м, а также общественно-деловые объекты, спортивно-развлекательный комплекс, офисы, магазины, заведения общепита и отделения банков.

Как сообщало ИА Регнум, сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится 236 проектов комплексного развития территорий, общая площадь которых превышает 3,1 тыс. га.

В частности, реорганизации в рамках программы ожидает неэффективно используемый участок на улице Обручева на юго-западе Москвы.

Ефимов ранее сообщил, что в районе Крюково будет построен научно-производственный кластер. В рамках проекта планируется возвести более 300 тыс. кв. м недвижимости. Сейчас участок используется неэффективно, указал заммэра. Реализация проекта позволит создать более 4,8 тыс. рабочих мест.