Доха, 7 декабря, 2024, 17:29 — ИА Регнум. В Средиземном море сейчас проводятся военные учения. Об этом 7 декабря сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ на просьбу прокомментировать информацию ряда СМИ о том, что Россия якобы вывела свои корабли с базы в сирийском порту Тартус.

РИА Новости/Министерство обороны РФ

«Идут военные учения в Средиземноморье», — сказал глава МИД на переговорах, которые проходят в столице Катара.

Лавров предположил, что те, кто распространил сведения о выводе кораблей, могли неправильно интерпретировать изображения со спутниковых снимков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел РФ в Дохе провёл встречу в рамках астанинского формата с главами МИД Турции и Ирана Хаканом Фиданом и Аббасом Аракчи. Основным темой разговора министров стала эскалация, которая наблюдается в Сирии.

В Тартусе находится пункт материально-технического обеспечения ВМФ России. В июне здесь уже проводились учения, в которых вместе с Вооружёнными силами России участвовали сирийские военные. В ходе манёвров были отражены удары вероятного противника по пункту базирования.

Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны поразили цели, имитирующие беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Морские дроны условного противника были уничтожены расчётами зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Панцирь-С» совместно с экипажами противодиверсионного катера Черноморского флота «Кадет» и малых ракетных катеров ВМС Сирии.