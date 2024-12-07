Вена, 7 декабря, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Канцлер Австрии Карл Нехаммер в субботу, 7 декабря, сообщил о готовности страны предоставить площадку для переговоров по Украине.

Global Look Press/IMAGO/photonews. at/Georges Schne

На своей странице в соцсети X (Twitter) Нехаммер написал, что обсудил с главой киевского режима Владимиром Зеленским возможность достижения «комплексного, справедливого и прочного мира» на Украине.

«Вена, будучи столицей нейтрального государства, всегда готова стать площадкой для будущих мирных переговоров», — отметил канцлер.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила, что руководители киевского режима обсуждают с командой избранного президента США Дональда Трампа детали мирного урегулирования конфликта и планируют объявить о готовности к переговорам с Россией.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 6 декабря допустил проведение новой «Ялтинской конференции», которая закрепит новую геополитическую конфигурацию по итогам специальной военной операции России.