Сеул, 7 декабря, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал, что досрочно покинет свой пост. Об этом сообщил 7 декабря лидер правящей в стране партии «Гражданская сила» Хан Дон Хук.

Zuma\TASS Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Он напомнил о недавних словах главы государства.

«Заявление президента Юна о том, что он доверяет свою судьбу партии, являются фактически его обязательством [досрочно] уйти со своего поста», — сказал политик, которого цитирует агентство Yonhap.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря Юн Сок Ёль на фоне угрозы импичмента ввёл в стране военное положение. После этого депутаты парламента Южной Кореи собрались на заседание и проголосовали за отмену указанного режима.

Демократическая партия, которая является ведущей оппозиционной силой в стране, призвала привлечь Юн Сок Ёля к ответственности за такой шаг. 4 декабря парламент Южной Кореи внёс на рассмотрение вопрос об объявлении импичмента президенту.

7 декабря южнокорейские депутаты не смогли объявить импичмент главе государства из-за недостаточного количества голосов. Почти все представители правящей Партии народной власти (ПНВ) в парламенте бойкотировали это голосование. Предложение об импичменте поддержали 195 депутата. При этом для одобрения инициативы необходимо набрать кворум в 200 голосов.

Хан Дон Хун выразил уверенность в том, что Юн Сок Ёлю не удастся избежать досрочной отставки. Он добавил, что партия «Гражданская сила» обсудит этот вопрос и выберет наилучший курс действий.