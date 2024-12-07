Санкт-Петербург, 7 декабря, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп назвал Государственный Эрмитаж лучшим музеем в мире, заявил журналистам генеральный директор учреждения Михаил Пиотровский.

Владимир Смирнов/ТАСС

«Я действительно встречался с Дональдом Трампом, был у него в Мар-а-Лаго. Это было ещё до его первого президентского срока. При встрече Трамп, когда меня ему представили, сказал: «Эрмитаж — это в целом лучший музей в мире», — рассказал директор музея.

Пиотровский признался, что ему было очень приятно слышать такие слова. Он указал, что подобное заявление Трампа указывает на то, что республиканец посещал Эрмитаж, в отличие, например, от экс-президента США Барака Обамы.

Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей порядка 3 млн произведений искусства и памятников мировой культуры. В её составе — живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, а также археологические находки и нумизматический материал.

Как передавало ИА Регнум, 18 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская столица сохранила лидерство по количеству музеев среди мировых культурных столиц и вошла в топ-30 общего зачёта рейтинга Global Cities Index 2024.

Собянин отметил, что первую строчку город удерживает уже на протяжении 10 лет. По данным на 2024 год, приведённым в публикации, в Москве в настоящее время 450 музеев, большая часть из которых исторические и художественные.