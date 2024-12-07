Москва, 7 декабря, 2024, 17:34 — ИА Регнум. В Москве завершили реставрацию Саввинского подворья ― сказочного терема, который находится на Тверской улице. Об этом 7 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

«Саввинское подворье построено в неорусском стиле ― с изящными башенками и окнами разных форм. Фасад украшен майоликой и изразцами. Благодаря тщательному подбору оттенков глазури воссозданные плитки не отличить от оригинала», — написал мэр в Telegram-канале.

По словам Собянина, терем интересен тем, что сразу после строительства в нём работала киностудия одного из пионеров российского кинематографа Александра Ханжонкова. А в 1939-м, когда подворье было жилым домом, его на 50 м передвинули вглубь улицы — на тот момент это было технологическим чудом.

Мэр напомнил, что комплексные работы по сохранению здания 1907 года никогда не проводили. Чтобы вернуть ему исторический облик, привлекли более 150 специалистов.

Как передавало ИА Регнум, Собянин 30 ноября сообщил, что ежегодно реставраторы в Москве восстанавливают порядка 500 объектов культурного наследия.

Сейчас, по его словам, завершается реставрация доходного дома страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре. Здесь уже привели в порядок декоративные элементы фасада, кованые ограждения балконов, дубовые двери и окна. Также ведётся работа с фасадами дома Московского Купеческого общества на Ильинке.

Также реставрация ожидает доходный дом Бройдо в Хамовниках. Проект, который предусматривает ремонтные и реставрационные работы на фасадах, балконах и в подъездах, уже согласовали. Четырёхэтажное жилое здание начала ХХ века стало выявленным объектом культурного наследия.