Москва, 7 декабря, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Московский «Спартак» в субботу, 7 декабря, разгромил нижегородский «Пари НН» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

РИА Новости/Александр Вильф

Игра прошла в Москве и завершилась со счётом 3:0. Голы в составе москвичей забили Тео Бонгонда, Манфред Угальде и Эсекиэль Барко. Все мячи были забиты во втором тайме.

После этой игры «Спартак» находится на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ с 37 очками. От лидеров — петербургского «Зенита» и «Краснодара» — московская команда отстаёт на 2 и 1 очко соответственно. У обоих лидеров есть матч в запасе.

«Пари НН» располагается на 12-м месте в турнирной таблице. На счету команды 16 очков.

Следующие встречи в чемпионате «Спартак» и «Пари НН» проведут в феврале 2025 года. Соперником москвичей в 19-м туре станет «Оренбург», соперником нижегородцев — тольяттинский «Акрон».

Как передавало ИА Регнум, в матче 17-го тура чемпионата 1 декабря «Спартак» также со счётом 3:0 разгромил «Краснодар». Два гола в составе москвичей забил Угальде, ещё один — Барко.

В ноябре португальский специалист Томаш Амарал покинул пост спортивного директора «Спартака». Договор был расторгнут по соглашению сторон. Должность спортивного директора московской команды Амарал занимал с декабря 2023 года.