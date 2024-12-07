Москва, 7 декабря, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Москву в преддверии новогодних праздников впервые украсили ёлки, оформленные в промышленной тематике. Их разместили в местах, популярных среди горожан и туристов, сообщили заместитель мэра российской столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Первая ёлка появилась на территории ВДНХ, а вторая — в деловом центре «Москва-Сити». Праздничные деревья высотой 12 м украшены игрушками, каждая из которых представляет отрасль московской промышленности.

«До 15 января любой желающий сможет не только полюбоваться тематическими деревьями, но и узнать интересные факты о столичных производствах», — отметил заммэра, слова которого приводит сайт mos.ru.

В мэрии добавили, что в столице работает более 4,5 тыс. промышленных компаний, в которых трудятся свыше 750 тыс. человек. Ежегодно в городе открывается около 150 малых, средних и крупных предприятий.

Как сообщало ИА Регнум, Москва традиционно преображается к Новому году. Ежегодно в украшении города участвуют не только столичные власти, но и горожане и представители бизнеса, которые дарят зимнюю сказку во всех округах и в каждом парке.

В этом году новогоднее настроение станет ещё ярче благодаря проекту «Зима в Москве», который поможет каждому найти сезонные развлечения по вкусу — от катания на коньках и сноуборде до посещения дворянских усадеб и дегустации авторских блюд. В столичной мэрии подчеркнули, что он станет самым главным событием сезона и объединит все развлечения города. В частности, в рамках проекта на катке в Саду имени Баумана пройдёт исторический перформанс «Семейная жизнь аристократии, романтические прогулки и тайны усадеб».