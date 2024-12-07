Киров, 7 декабря, 2024, 17:07 — ИА Регнум. В Кировской области, по предварительным данным, три человека погибли, ещё семеро получили ранения в результате ДТП с участием микроавтобуса. Об этом 7 декабря сообщила в своём в Telegram-канале госавтоинспекция региона.

Telegram/Госавтоинспекция Кировской области

По данным ведомства, в 13:30 по московскому времени произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen Caravelle и легкового автомобиля Lada Granta на трассе в Юрьянском районе. По данным следствия, среди пострадавших есть дети, их доставили в больницу.

«На месте происшествия работают сотрудники полиции. Движение по трассе ограничено. Проводится проверка, устанавливаются причины и условия аварии», — говорится в заявлении.

Как передавало ранее ИА Регнум, 7 декабря оперативные службы сообщили о ДТП в Перми. По данным следствия, произошло столкновение двух трамваев, в результате чего пострадал 21 человек, в том числе двое детей.

В субботу на трассе в Новосибирской области перевернулся автобус с 26 пассажирами. В результате ДТП, по последним данным, тогда были травмированы 11 человек.