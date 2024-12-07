Москва, 7 декабря, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Смартфон взорвался в отделе сотовой связи в одном из торговых центров на северо-востоке Москвы, сообщил 7 декабря Telegram-канал «112».

Булкин Сергей/Global Look Press

Взрыв произошёл в ТЦ «Вавилон-92». По информации источников канала, пострадали по меньшей мере два человека — они получили ожоги.

«В здании наблюдается сильное задымление. Проводится эвакуация», — говорится в сообщении.

В пресс-центре МЧС сообщили о тушении пожара на первом этаже торгового центра на проезде Дежнёва. Уточняется, что возгорание локализовали на 5 кв. м.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября смартфон взорвался в руках у мужчины на московском Арбате. Это произошло, когда в Ливане фиксировали детонацию мобильных устройств. Очевидцы вызвали оперативные службы, устройство передали экспертам. Мужчине ранило руки, но он, не дожидаясь прибытия медиков, убежал с места происшествия.

В январе зарядное устройство мобильного телефона взорвалось в руках 13-летней девочки в Иркутской области. Школьницу госпитализировали в тяжёлом состоянии — ей оторвало кисти рук. Ребёнка экстренно прооперировали, по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Из-за мощности взрыва инцидентом заинтересовалась ФСБ.