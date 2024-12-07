Москва, 7 декабря, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Российские спутники сделали снимок снежного циклона, который накрыл Москву 7 декабря. Фотографию опубликовала госкорпорация «Роскосмос».

Роскосмос/Снимки «Электро-Л» и «Арктики-М»

На снимке, сделанном спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М», запечатлён момент прохождения циклона над центральным регионом России.

«Спутники «Роскосмоса» следят за циклоном над Москвой. По словам синоптиков, снежный покров в столице вырастет до 9 см», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА Регнум, ранее в этот же день службы ЖКХ Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада. Заммэра Москвы Пётр Бирюков сообщил, что аварийные бригады находятся на круглосуточном дежурстве, в уборке снега задействованы роторная и другая техника, средства малой механизации и бригады дворников.

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в столице днём столбики термометров опустятся до –1…–3 градусов, а по области ― до –6 градусов и пойдёт заметный снег. Такая же температура прогнозируется и в ночь на 8 декабря.