Пермь, 7 декабря, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Столкновение двух трамваев произошло в Перми, в результате чего пострадал 21 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил 7 декабря Telegram-канал «112».

кадр из видео

Авторы сообщения уточнили, что всем пострадавшим оказывают помощь медики. Также отмечается, что оперативные службы выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

Кроме того, опубликованы кадры с места инцидента.

Как передавало ИА Регнум, в июне в Кемерово столкнулись два трамвая. В результате ДТП погиб один человек и пострадали ещё 125. По факту случившегося следователи возбудили два уголовных дела: по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ), а также по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ).

В Следственном комитете заявили, что трамвай, попавший в смертельное ДТП в Кемерово, был неисправен. В рамках расследования происшествия правоохранительные органы задержали директора и мастера Кемеровской электротранспортной компании. Следствие сочло, что эти лица допустили выход в рейс неисправного трамвая.