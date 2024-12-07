Краснодар, 7 декабря, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Следствие будет просить суд об аресте подростка, напавшего с ножом на сверстников в школе в Краснодаре. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

Иван Шилов ИА Регнум

СК продолжает расследование возбуждённых по факту инцидента уголовных дел о хулиганстве и халатности, сказано в сообщении.

«По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», — отметила пресс-служба.

Следователи изучают документы, связанные с организацией работы по охране учебного учреждения, они дадут юридическую оценку в части оказания услуг по охране школы, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря один из учеников школы в Краснодаре в ходе конфликта в здании образовательного учреждения нанёс ножевые ранения другим учащимся.

В результате нападения пострадали пять школьников в возрасте от 13 до 15 лет. Двое из них получили лёгкие ранения, остальные — травмы. Раненые были госпитализированы, им оказали необходимую помощь и выписали домой на амбулаторное лечение.

Прокуратура региона начала проверку. Нападавший был задержан.

Осведомлённый источник СМИ ранее проинформировал, что школьник, напавший с ножом на сверстников, перед этим обижал девочку. Попытка двух подростков защитить её и стала причиной конфликта, отмечалось в сообщении.