Лос-Анджелес, США, 7 декабря, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Создатель популярного американского сериала «Полицейская академия» Пол Маслански умер на 92-м году жизни. Об этом сообщил 7 декабря журнал The Hollywood Reporter.

Dmitry Golubovich/Global Look Press Пол Маслански

Отмечается, что он скончался в больнице в Калифорнии. По информации журналистов, смерть наступила 2 декабря по естественным причинам.

Маслански также работал над фильмом «Красная палатка», который снимал советский кинорежиссёр Михаил Калатозов. Картина вышла в 1969 году.

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