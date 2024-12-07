Москва, 7 декабря, 2024, 16:05 — ИА Регнум. В Центральном павильоне ВДНХ открылась экспозиция «#ТретьяковкаНаВДНХ». Выставка посвящена расцвету стиля соцреализм. Издание «Комсомольская правда» выбрало десять наиболее ярких экспонатов выставки.

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В вестибюле павильона гости могут увидеть два больших панно работы известного советского художника и педагога Павла Соколова-Скаля. Первое, «Штурм Зимнего дворца», было написано в 1954 году для главного павильона Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. На нём изображен эпизод событий Октябрьской революции 1917 года: толпа восставших матросов и солдат идёт через арку Главного штаба на Дворцовую площадь. «Контраст света и тени, взметнувшееся красное знамя на фоне тёмных силуэтов фигур усиливают драматизм события», — говорится в материале.

Впервые сцена взятия Зимнего дворца была показана в фильме Сергея Эйзенштейна «Октябрь» (1927). В дальнейшем эти кадры стали воспринимать как фрагменты документальной хроники.

Другая картина — «На открытии колхозной электростанции». Её автор, художник Александр Дейнека, создал произведение в 1952 году. В основе сюжета — открытие в 1927 году рядом с Тбилиси Земо-Авчальской ГЭС, которая стала первой в Грузинской ССР. Художник выбрал холст большого формата, поместив в центр здание построенной электростанции, на площадке которой стоят руководящие работники. На торжественном открытии собрались и все жители колхоза.

Праздничную атмосферу картине добавляют яркая цветовая гамма и солнечный свет. Александр Дейнека представил зрителям идеализированный колхоз, где колосится пшеница и открываются электростанции. «Тема картины совпала с общим настроением эпохи: страна воспаряла после войны, началась новая жизнь», — отмечает издание.

В диалоге с архитектурой «Центрального» павильона выступает видеоинсталляция «Гимны Московии». Художник переосмыслил историю отечественной архитектуры XX века и создал образ идеального города — «города-близнеца» современной столицы. Фильм состоит из трёх частей, каждая из которых показывает здания исторической эпохи: сталинский стиль, период советского модернизма и современность. Идею проекта дополняют звуковые ряды — гимн, как в оригинальной, так и в переработанной вариациях. В первой части перед нами предстают постройки 40-х и 50-х годов: ансамбль площади Гагарина и Ленинский проспект, две сталинские высотки — здание на площади у Красных ворот и центральное здание МГУ имени Ломоносова на Воробьёвых горах.

Во второй части гостей переносят в эпоху советского модернизма. На кадрах виден небоскрёб президиума Академии наук, магистрали проспекта Калинина (в настоящее время — ул. Новый Арбат). Завершает фильм съемка комплекса зданий «Москва-Сити». В фокусе камеры — башня «Эволюция», которая получила международное признание и награды. Видеоинсталляцию можно считать гимном архитектуре Москвы.

В материале отмечается, что Исидор Фрих-Хар — известный советский скульптор. Он родился в Кутаиси в семье виноградаря и не получил специального художественного образования. А в 20 лет начал заниматься скульптурой самостоятельно.

В 30-е годы Фрих-Хар путешествовал по СССР: он побывал в Баку, Грузии и Крыму. Эти поездки вдохновили его на создание горельефа. На нём изображен колхозный праздник по поводу сбора урожая. Произведение украшено цитатой из выступления Иосифа Сталина на Первом всесоюзном совещании стахановцев: «Жить стало лучше, жить стало веселее». Горельеф нельзя назвать воплощением идеологии, это искреннее изображение радости и праздника. Это достигается за счет непосредственности народного искусства и яркой цветовой палитры.

В зале также висело панно Александра Герасимова «Выступление Сталина на II съезде колхозников-ударников», но после XX съезда Коммунистической партии его убрали из экспозиции. Для павильона потребовался новый художественный объект. Им стала карта СССР с информацией о размещении машинно-тракторных станций (МТС). Над ней установили лозунг: «Машинно-тракторные станции — решающая сила в развитии колхозного производства». В апреле 1958 года приняли закон о реорганизации МТС. А лозунг изменился: «Укрепление материально-технической базы — важнейшее условие дальнейшего подъема сельского хозяйства». Сейчас можно увидеть сохранившиеся фрагменты изображения.

Кроме этого, в экспозиции представлено произведение Сергея Лучишкина, студента ВХУТЕМАСа — «Спартакиада народов СССР». Полотно написано под впечатлением от Всесоюзной Спартакиады 1928 года в Москве. В этом многочастном произведении отражены четыре события спортивного праздника: массовое гулянье на Ленинских горах, парад иностранных гостей, физкультурный парад в парке культуры и отдыха имени Горького и водный праздник на Москве-реке. Работа демонстрирует вовлечённость советских граждан в спортивную жизнь страны.

Далее говорится о картине «У истоков Ангары». В 1953 году Юрию Подляскому предложили отправиться в командировку в Сибирь. Там он руководил творческой базой местных художников на берегу Ангары. Результатам поездки стала знаменитая «Сибирская серия». Её показали на Всесоюзной выставке фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1957 году. Одной из самых значимых работ в этой серии стала картина «У истоков Ангары». Именно здесь в 1954 году началось строительство Братской ГЭС. Художнику удалось раскрыть героизм советских исследователей и строителей.

Вадим Соколов — советский скульптор и преподаватель Института имени Репина. Мастер создал галерею типажей своих современников и сформировал представление о советском трудовом народе. Одна из его главных работ — «Рабочий. Трудовая победа». Скульптура изображает человека после тяжёлого рабочего дня — он осматривает результаты своего труда. Жест вытирания рук и портретное сходство позволяют предположить, что это скульптурный автопортрет. В то же время работа передаёт типичный образ молодого советского инженера, человека-труженика, человека созидающего. За скульптуру «Рабочий. Трудовая победа» в 1951 году Вадим Соколов получил Сталинскую премию третьей степени. В то же время его произведения приобрела Третьяковка.

Скульптурная группа «Хлеб» Веры Мухиной должна была дополнить композицию нового Москворецкого моста, который был построен по проекту архитекторов Алексея Щусева и Патвакана Сардаряна. В конце 30-х годов мастер подготовила несколько эскизов, но скульптуры так и не появилась на мосту. Только одну из работ Мухина выполнила в большом размере — композицию «Хлеб». Её представили на выставке «Пищевая индустрия» в 1939 году. При создании скульптуры автор обратилась к традициям античного искусства, изобразив урожайные поля страны.

В свою очередь, «Девушка с веслом» скульптора Ивана Шарда — одно из самых известных произведений в истории советской скульптуры. Героиня предстает перед зрителями обнажённой, в её образе преобладают смелость и чувственность. Моделями для образа «Девушки с веслом» были реальные спортсменки. Высота первого варианта скульптуры составила 12 м, но комиссия сочла её слишком высокой. Эту работу отправили в парк культуры и отдыха Ворошиловграда (ныне Луганска). Второй вариант «Девушки с веслом» оказался более романтичным и изящным. Его высота составила 8 м. Статую Иван Шард выполнил из бетона, её установили в центре фонтана. Со временем название «Девушка с веслом» стало нарицательным: так называли все гипсовые скульптуры, расположенные в парках культуры и отдыха СССР.