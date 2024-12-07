Братислава, 7 декабря, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Словакия с марта 2025 года уменьшит поддержку украинских беженцев. Об этом сообщает издание The Slovak Spectator.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как уточняется в материале, словацкие власти приняли поправку о сокращении срока пребывания украинских беженцев в стране к иммиграционным законам «О проживании иностранцев» и «Об убежище» без предварительных консультаций.

«С 1 марта 2025 года лицам, получившим статус беженца Украины, после 28 февраля 2025 года будет разрешено находиться в центрах временного размещения максимум 60 дней вместо нынешних 120 дней. Аналогичным образом пособие на проживание будет ограничено первыми 60 днями, а не 120 днями, как это было с июля этого года», — говорится в публикации.

По данным издания, введённые ограничения не распространяются только на уязвимые группы, в которые входят пожилые люди старше 65 лет, дети до пяти лет и их единственные опекуны.

Данный закон позволит стране сэкономить порядка €2 млн, отмечается в материале, опубликованном 28 ноября.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября немецкое издание Bild сообщило, что с начала 2024 года Германия отказала во въезде почти 6 тыс. граждан Украины. Таким образом, украинцы стали самой многочисленной группой иностранцев, кому немецкие власти отказали во въезде.

В конце июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что украинцев, живущих в Европейском союзе, нужно вынудить вернуться к себе в страну. В сентябре он призвал ЕС остановить выплату пособия украинским беженцам. Дипломат добавил, что Варшава уже прекратила такие выплаты.