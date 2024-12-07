Доха, 7 декабря, 2024, 15:58 — ИА Регнум. ВС России продолжают оказывать военную помощь сирийской армии и стараются сделать всё возможное для противодействия террористам в республике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на Дохийском форуме.

Пресс-служба Минобороны/ТАСС

«Россия оказывает военную помощь Сирии с помощью ВКС, которые базируются в Хмеймиме», — рассказал дипломат.

Лавров также уточнил, что Россия делает всё возможное, чтобы противодействовать террористам в Сирии и заявил, что использовать террористов в геополитических целях каких-либо стран недопустимо.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября отряды боевиков в Сирии начали наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо. Террористы смогли захватить 13 населённых пунктов. Сирийская армия 29 ноября начала контрнаступление на боевиков в Алеппо и Идлибе.

Обозреватель ИА Регнум Леонид Савин в своей статье указал, что за интересами исламистов, пытающихся свергнуть правительство президента Сирии Башара Асада, стоит Турция с её интересами уничтожения военно-политических структур курдов, а в более широком контексте речь идет о следовании стратегии неоосманизма и пантюркизма.

7 декабря по итогам встречи с Астанинском формате главы МИД России, Турции и Ирана призвали к немедленному прекращению насилия в Сирии. Лавров заявил, что недопустимо позволять террористам захватывать землю в САР. Министры призвали стороны конфликта к диалогу и подтвердили приверженность суверенитету Сирии.