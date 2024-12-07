Доха, 7 декабря, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Россия убеждена, что недопустимо использовать террористов в целях каких-либо стран, как сейчас происходит в Сирии. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров 7 декабря на Дохийском форуме.

EPA/Mohammed Al-Rifai/TASS

«Мы абсолютно убеждены в том, что совершенно неприемлемо использовать террористов для достижения геополитических целей, как это сейчас делается [в Сирии]», — сказал Лавров.

Он добавил, что недопустимо позволять террористам захватывать территории. Это нарушает существующие соглашения, начиная с резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, решительно подтвердившей суверенитет, территориальную целостность и единство Сирии.

Министр подчеркнул, что Россия прилагает все усилия, чтобы противостоять террористам в Сирии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лавров заявил что в Сирии в «сложную игру вовлечено много действующих лиц». Так, в открытом доступе есть информация о поддержке исламских группировок, действующих в этой стране, американцами, британцами и другими. Есть указания на заинтересованность Израиля в усугублении ситуации, чтобы сектор Газа не находился под пристальным вниманием, пояснил глава российского МИД.

27 ноября отряды боевиков в Сирии начали наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо. Террористы смогли захватить 13 населённых пунктов. После этого сирийские солдаты начали контрнаступление на боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Алеппо и Идлибе, а также смогли освободить город Эль-Бакум.

Командование правительственной армии Сирии 2 декабря заявило, что войска страны и Воздушно-космические силы России уничтожили за несколько часов более 400 боевиков на территории провинций Алеппо и Идлиб.