Дамаск, 7 декабря, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Министерство обороны Сирии опровергло информацию о выводе вооружённых сил республики из Дамаска. Заявление пресс-служба ведомства опубликовала 7 декабря в Facebook (принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/TASS

«Никакие новости о выводе подразделений наших вооружённых сил, присутствующих во всех районах сельской местности в районе Дамаска, не соответствуют действительности», ― подчеркнули в оборонном ведомстве.

Представители министерства заявили, что недостоверную информацию распространяют террористические организации, которые таким образом хотят посеять панику среди гражданских.

Ранее минобороны назвало не соответствующей действительности информацию о прорыве боевиков в город Эль-Карьятейн в провинции Хомс в центральной части республики. Населённый пункт расположен в 67 км от города Хомса, центра одноимённой провинции.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября отряды боевиков в Сирии начали наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо. Террористы смогли захватить 13 населённых пунктов. Сирийская армия 29 ноября начала контрнаступление на боевиков в Алеппо и Идлибе.

6 декабря сирийское министерство обороны проинформировало, что правительственная армия укрепила свою линию обороны в провинции Хомс. В сообщении отмечалось, что информация о выводе армии из Хомса не соответствует действительности.

Обозреватель ИА Регнум Леонид Савин в своей статье указал, что за интересами исламистов, пытающихся свергнуть правительство президента Сирии Башара Асада, стоит Турция с её интересами уничтожения военно-политических структур курдов, а в более широком контексте речь идет о следовании стратегии неоосманизма и пантюркизма.

7 декабря по итогам встречи в астанинском формате главы МИД России, Турции и Ирана призвали к немедленному прекращению насилия в Сирии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что недопустимо позволять террористам захватывать землю в САР. Министры призвали стороны конфликта к диалогу и подтвердили приверженность суверенитету Сирии.