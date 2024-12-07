Париж, 7 декабря, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Париж, где примет участие в церемонии открытия собора Парижской Богоматери, отреставрированного после пожара. Об этом сообщили 7 декабря украинские СМИ.

Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency

В столице Франции Зеленский встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном и лидерами других государств.

«Также не исключено, что он встретится и с избранным президентом США [Дональдом] Трампом, который также приедет в Париж», — отмечает издание «Страна. ua».

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 декабря в Париже торжественно откроют собор Нотр-Дам-де-Пари, который серьёзно пострадал в результате пожара в апреле 2019 года и был восстановлен. Запланировано участие в церемонии почти 40 иностранных лидеров. Для Трампа поездка в Париж — первая после победы на президентских выборах в США.

9 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что идёт предварительное планирование встречи Зеленского с Трампом. По его словам, между лидерами установился «диалог» после их телефонного разговора несколькими днями ранее. Сибига не стал уточнять, запланирована ли встреча до или после инаугурации Трампа.

В последний раз Зеленский встречался с Трампом 27 сентября, когда в США шла предвыборная кампания. Встреча длилась около 40 минут, после чего Трамп сообщил, что «многое узнал», но не поменял своих взглядов. Глава киевского режима, в свою очередь, пригласил Трампа на Украину.

Ранее Зеленский отмечал, что идея Трампа о быстром урегулировании конфликта означает «потери для Украины». По его словам, Киев хочет «справедливого» завершения конфликта, но это нужно больше времени.

Трамп не раз заявлял, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа. В ноябре обозреватели The Wall Street Journal отмечали, что сценарий, который разрабатывает команда Трампа, предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости.

Зеленский встречался с Макроном в Париже 10 октября. В столицу Франции глава киевского режима прибыл из Лондона, где прошли его переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.