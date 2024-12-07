Сухум, 7 декабря, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Автомобили с мандаринами из Абхазии вновь начали въезжать в Россию. Об этом сообщил 7 декабря исполняющий обязанности главы абхазского министерства сельского хозяйства Беслан Джопуа.

Ruslan Yarocky/Global Look Press

«Вечером пропуск большегрузных машин с мандаринами на КПП (контрольно-пропускном пункте. — Прим. ред.) «Псоу» возобновился», — сказал он «Интерфаксу».

Чиновник уточнил, что 6 декабря на границе двух стран скопилось более 20 машин с цитрусовыми. Джопуа утверждает, что пробка образовалась после того, как российские санитарные службы обнаружили опасного вредителя в нескольких партиях с мандаринами.

По его словам, речь идёт о западном цветочном трипсе. Исполняющий обязанности главы абхазского ведомства отметил, что указанные грузы были возвращены. Кроме того, чиновник добавил, что абхазская сторона ужесточила фитосанитарный контроль вывозимой продукции.

Как сообщало ИА Регнум, ранее исполняющий обязанности премьер-министра республики Валерий Бганба заявил, что РФ якобы ограничила ввоз этих фруктов по решению санитарных служб. В Россельхознадзоре эту информацию опровергли. В российском ведомстве подчеркнули, что никаких запретов не вводилось.

1 декабря статистическая служба Турции проинформировала, что в 2024 году турецкие сельхозпроизводители на 20% сократили поставки мандаринов в Россию. По данным ведомства, в период с января по октябрь поставки этих фруктов из республики в РФ снизились до 161,3 тыс. тонн.