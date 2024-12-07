Москва, 7 декабря, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Жителям Тамбовской области очень повезло с новым временно исполняющим обязанности губернатора Евгением Первышовым, так как это руководитель с богатым опытом работы в сфере строительства, ЖКХ, хозяйственной деятельности, аналогов которому нет. Об этом в субботу, 7 декабря, заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в разговоре с ИА Регнум.

Александр Рюмин/ТАСС

Ранее, 4 ноября, президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об исполняющем обязанности главы Тамбовской области». Врио губернатора стал участник программы «Время героев», ветеран СВО Первышов.

Депутат напомнил, что Первышов ранее занимал должность мэра города Краснодара, где получил неоценимый опыт как в сфере ЖКХ, строительства, так и в целом хозяйственного руководства.

«Ну, конечно, Тамбовской области очень сильно повезло с таким опытным в хозяйстве руководителем. Опыт работы в такой хозяйственной мэрской деятельности, опыт работы в строительстве, особенно с проблемами ЖКХ. Потому что ещё ранее работал в сфере ЖКХ. Такого руководителя в стране, как говорится, губернаторов таких, с таким знанием ЖКХ — аналогов, пожалуй, нет», — уточнил Матвейчев.

С первых дней в должности Первышов стал изучать новые интересные проекты, рассказал парламентарий. Он добавил, что уже речь идёт про строительство южной магистрали и серьёзные сельскохозяйственные кооперативные инициативы.

«Мы уже видим, что Первышов включился уже в те проблемы, которые касаются строительства тамбовского обхода. Уже открыл часть важной дороги Тамбов — Мичуринск. Провёл ряд совещаний чисто хозяйственного характера, где ему не нужно погружаться в какую-то атмосферу, а где он уже сам ставил задачи», — отметил депутат.

Также Матвейчев отметил, что новый глава Тамбовской области, как участник спецоперации, уделяет огромное внимание теме СВО. Парламентарий указал на то, что уже проведены награждения отличившихся бойцов и в целом на особом контроле все ветераны, члены семей участников СВО, потому что Первышову лично это тема близкая.

«Он от этой темы не прячется, как некоторые руководители. Им где-то нечего сказать, некоторую неловкость испытывают определённую, что кто-то воевал, а они нет. Первышов может идти к людям, как говорится, с открытым забралом. Разговаривать с ребятами как со своими. Вот что, собственно, он и делает. Он очень активно встречается с людьми по этой повестке, по этой тематике тоже», — уточнил депутат.

Матвейчев в заключение добавил, что Первышов — это активный коммуникатор, дружелюбный и добрый человек. По мнению парламентария, такое же отношение и хорошая атмосфера будут в Тамбовской области.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября губернаторы Тамбовской и Ростовской областей Максим Егоров и Василий Голубев объявили, что уходят в отставку. Егоров отметил, что займётся выполнением задач на федеральном уровне.

Первышов родился в 1974 году в Краснодаре. Он был депутатом Госдумы и занимал пост мэра города. В октябре 2022 года Первышов сообщил, что отправляется в зону проведения спецоперации. На СВО он провёл десять месяцев, затем прошёл обучение по программе «Время героев», в рамках которого участвовал в экспедиции на Северный полюс.